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Дерюгина: "Гимнастка чувствует такой же стресс, как животное, когда его ведут на бойню"

20 ноября, 08:34

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер сборной Украины рассказала, как пытается успокоить девушек

Президент Федерации художественной гимнастики Украины и главный тренер сборной Ирина Дерюгина рассказала о состоянии девушек перед выходом на ковер и как старается защитить их от излишнего внимания. В том числе и со стороны СМИ. Напомним, что с 26-го по 29 ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике, гимн для которого написал Потап, а исполнила его Мишель Андраде.

"Мы минимально и дозированно позволяем влиять внешним факторам. Гимнастка, которая выходит на выступление, чувствует неистовый стресс, подобный тому, что испытывает животное, когда его ведут на бойню. Я видела эти глаза и знаю, что чувствуют эти дети. Вы не представляете, какие стоит искать слова, чтобы немножко стабилизировать состояние ребенка, успокоить его. Это очень сложно", – цитирует Дерюгину Укрінформ.

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Команда украинских гимнасток

Команда украинских гимнасток

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Отметим, что чемпионат Европы по художественной гимнастике возвращается в Киев спустя 16 лет. Правда, из-за пандемии соревнования пройдут при пустых трибунах и на них не будет разыграна олимпийская лицензия на Игры-2020, как планировалось раньше.

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тренер стресс Ирина Дерюгина художественная гимнастика гимнастка
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