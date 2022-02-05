Расписание украинцев на Олимпиаде 6 февраля

Игры-2022 в Пекине набирают обороты. В воскресенье в столице Китая выступают 11 представителей Украины

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк / Фото: Getty Images

6 февраля украинцы на Олимпиаде в Пекине представляют нашу страну в санном спорте, горных лыжах, прыжках с трамплина, фигурном катании и лыжных гонках. Медальных шансов тут мизер, но в спорте всегда есть место подвигу и чуду!

Расписание выступлений украинцев 6 февраля

02:00, 03:45 Санный спорт. Женщины. 5-й и 6-й тренировочные заезды – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

02:00, 03:45 – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая 03:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа – Анастасия Шаботова

03:30. – Анастасия Шаботова 05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк

05:00. Иван Ковбаснюк 09:00. Лыжные гонки. Скиатлон 15 км+15 км. Мужчины – Алексей Красовский, Руслан Перехода

09:00. Алексей Красовский, Руслан Перехода 09:06, 10:24 Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-й и 2-й тренировочные заезды – Игорь Стахив / Андрей Лисецкий

09:06, 10:24 Игорь Стахив / Андрей Лисецкий 12:00, 13:00, 14:00. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин. Мужчины. Пробный этап, первый этап, финал – Евгений Марусяк

12:00, 13:00, 14:00. Евгений Марусяк 13:30, 15:15. Санный спорт. Мужчины, 3-й заезд, финал - Антон Дукач, Андрей Мандзий

Напомним, после субботнего дня в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия, у которой два "золота". По одному у Словении, Нидерландов, Швеции и Китая.