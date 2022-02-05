Розклад українців на Олімпіаді 6 лютого

Ігри-2022 у Пекіні набирають обертів. У неділю у столиці Китаю виступають 11 представників України

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк / Фото: Getty Images

6 лютого українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у санному спорті, гірських лижах, стрибках з трампліна, фігурному катанні та лижних гонках. Медальних шансів тут мізер, але у спорті завжди є місце подвигу та диву!

Розклад виступів українців 6 лютого

02:00, 03:45 Санний спорт. Жінки. 5-й та 6-й тренувальні заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

02:00, 03:45 – Олена Стецьків, Юліанна Туницька 03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма – Анастасія Шаботова

03:30. – Анастасія Шаботова 05:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк

05:00. Іван Ковбаснюк 09:00. Лижні гонки. Скіатлон 15 км. +15 км. Чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода

09:00. Олексій Красовський, Руслан Перехода 09:06, 10:24 Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-й та 2-й тренувальні заїзди – Ігор Стахів / Андрій Лисецький

09:06, 10:24 Ігор Стахів / Андрій Лисецький 12:00, 13:00, 14:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Чоловіки. Пробний етап, перший етап, фінал – Євген Марусяк

12:00, 13:00, 14:00. Євген Марусяк 13:30, 15:15. Санний спорт. Чоловіки, 3-й заїзд, фінал – Антон Дукач, Андрій Мандзій

Нагадаємо, після суботнього дня у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія, яка має два "золота". По одному у Словенії, Нідерландів, Швеції та Китаю.