Розклад українців на Олімпіаді 6 лютого

6 лютого українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у санному спорті, гірських лижах, стрибках з трампліна, фігурному катанні та лижних гонках. Медальних шансів тут мізер, але у спорті завжди є місце подвигу та диву!
Розклад виступів українців 6 лютого
- 02:00, 03:45 Санний спорт. Жінки. 5-й та 6-й тренувальні заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька
- 03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма – Анастасія Шаботова
- 05:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк
- 09:00. Лижні гонки. Скіатлон 15 км. +15 км. Чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода
- 09:06, 10:24 Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-й та 2-й тренувальні заїзди – Ігор Стахів / Андрій Лисецький
- 12:00, 13:00, 14:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Чоловіки. Пробний етап, перший етап, фінал – Євген Марусяк
- 13:30, 15:15. Санний спорт. Чоловіки, 3-й заїзд, фінал – Антон Дукач, Андрій Мандзій
Нагадаємо, після суботнього дня у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія, яка має два "золота". По одному у Словенії, Нідерландів, Швеції та Китаю.