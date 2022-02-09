Без Америки ни на что не способны: Уайлд завоевал России медаль

На Олимпийских играх в Пекине сноубордист Вик Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Американец принес награду для России.
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Сейчас напряжение между Россией и цивилизованными странами достигло своего апогея. Наши соседи дабы убедить самих себя в своем величии готовы развязать очередную мировую войну.
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Но когда дело касается спортивных успехов, то без стыда пользуются ресурсами Запада.
До 2010 года Вик Уайлд выступал за сборную США по сноуборду. Потом закрутил роман с россиянкой Аленой Заварзиной.
Перед Играм в Сочи пара срочно поженилась, Вику нарисовали российский паспорт и тот принес новой родине две золотые медали. Едва ли не единственные, которые Россия на домашней Олимпиаде завоевала без допинга.
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И вот новая награда американца для России.
"Вик Уайлд мог достойно представлять нашу страну, а теперь выступает за вражескую Россию", – негодуют в США.
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