Верим в медали! Украинцы продолжают следить за Олимпиадой, несмотря на отсутствие побед

Прошло уже пять дней Олимпиады-2022 в Пекине, но украинские спортсмены пока не порадовали высокими результатами. Тем не менее, Олимпийские игры вызывают интерес в Украине

Выше 10-го места украинцы пока не поднимались в Пекине / Фото: REUTERS

Более 40 процентов респондентов следят за Играми-2022 в Пекине, которые продлятся до 20 февраля.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для Спорт Сегодня.

Невысокий процент можно объяснить тем, что Украина никогда не славилась высокими результатами на зимних олимпийских играх. За всю историю в нашей коллекции восемь медалей (три – золотых). Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Что касается опроса, то больший интерес к Играм проявляют мужчины, что естественно, с другой стороны, фигурное катание всегда вызывало интерес у женской половины.

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Интересен еще один момент. Наибольший процент тех, что будет следить за играми, в возрастной категории 55-60 лет, в то время как наименее интересные зимняя Олимпиада для людей в возрасте 25-34 года.

Всего Пол Возрастной интервал Мужчина Женщина 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Да 42,4% 47,4% 37,8% 40,0% 35,6% 41,2% 45,6% 53,3% Нет 35,8% 31,9% 39,3% 42,6% 43,8% 31,5% 33,0% 30,5% Тяжело ответить 21,8% 20,7% 22,9% 17,4% 20,6% 27,3% 21,5% 16,3%

Что касается регионального разделения, то интерес к играм примерно одинаковый – на востоке немного меньше следят и вместе с южной частью делят первое место по количеству тех, кто не будет смотреть.