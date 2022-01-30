Зовите врачей! Бой MMA превратился в кровавове побоище

Хосе Перес и Пол Капальдо устроили страшную кровавую рубку на турнире по смешанным единоборствам Cage Fury FC 105 в США

Кровавое побоище на турнире Cage Fury FC 105 / Фото: Коллаж: Сегодня

После завершения поединка канвас больше напоминал место преступления, а на самих бойцов было страшно смотреть.

Их лица были залиты кровью. Страшно даже представить, сколько крови они потеряли в этот вечер.

Тем не менее бойцы даже не собирались сдаваться, они выстояли весь бой, поэтому судьбу боя пришлось определять судьям. А они единогласно отдали победу Пересу – 29:28, 30:27, 29:28.

К слову, Капальдо потерпел первое поражение при шести победах в MMA. Перес имеет такую же статистику.

Смотрите видео ярких нокаутов: