Забрызгал кровью пол: безжалостный американец установил рекорд UFC по ударам за бой

Этой ночью в Абу-Даби в главном бою турнира UFC на "Бойцовском острове" сошлись 29-летний американец Макс Холлоуэй и его 32-летний соотечественник Кэлвин Каттар. После пяти раундов избиения на "Этихад-Арене" судьи единогласным решением отдали победу Максу Холлоуэю – 50:43, 50:43, 50:42. Ранее на дуэли взглядов вспомнили о Марадоне.

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К тому же в этом бою Холлоуэй нанес 445 акцентированных ударов, что является рекордом для UFC – сообщает промоушен в Twitter. Предыдущий был 290. Хотя рекордсмену тоже досталось. Но все же не так, как Каттару, который заканчивал бой с окровавленным лицом и еле-еле сдерживал атаки оппонента.

После этого поединка Холлоуэй прервал свою серию поражений из двух боев. И еще получил бонус в 50 000 долларов за бой вечера. Ранее в реванше он уступил спорным раздельным решением Александру Волкановски на турнире UFC 251 в июле 2020 года. Всего на его счету 28 поединков в ММА, из которых Холлоуэй выиграл 22.

Для Каттара это поражение стало первым после двух побед кряду – над Джереми Стивенсом на UFC 249 в мае 2020 года и Дэном Иге на UFC ESPN on 13 – в июле 2020 года. Это уже пятая осечка в карьере 32-летнего бойца при 22 победах.

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Ранее мы также сообщали, что Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры.

Прогноз на все бои UFC251

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