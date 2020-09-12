Видео дня: боец MMA дважды подряд ударил соперника в пах

Первый поединок основного карда Bellator 245 между американцем Раймондом Дэниелсом и его соотечественником Питером Станоником ознаменовался скандалом. Во втором раунде Дэниелс пытался красивым ударом с разворота нанести удар в живот Станонику, но не рассчитал и со всей силы заехал сопернику ногой в пах.

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Чтобы прийти в себя, Станонику понадобилось пять минут тайм-аута. Но, как только бой продолжился, Раймонд снова врезал сопернику в причинное место. В отсутствие болельщиков стоны Питера были очень хорошо слышны, боец пополз по канвасу, пытаясь стерпеть боль. В этот раз рефери не стал ждать и остановил бой окончательно.

Кстати, в этот вечер это был не единственный инцидент. В андеркарте ветеран смешанных единоборств Джек Мэй получил коленом в пах в первом раунде своего боя с Тайреллом Форчуном и не смог продолжить бой после пятиминутного тайм-аута.

Напомним, в главном поединке Bellator 245 Фил Дэвис победил Лиото Мачиду и стал претендентом на пояс россиянина. А в соглавном поединке Кэт Зингано победила Габриэль Холлоуэй.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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