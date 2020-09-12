Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянина

12 сентября, 09:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

В соглавном поединке Кэт Зингано победила Габриэль Холлоуэй

В главном поединке турнира по смешанным единоборствам Bellator 245 в США американец Фил Дэвис раздельным решением судей победил бразильца Лиото Мачиду. Дэвис взял реванш у Мачиду за поражение семилетней давности, когда бойцы встречались в UFC.

Реклама

Американец одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах, также на его счету пять поражений. Бразилец выиграл в клетке 26 боев и потерпел 10 поражений.

Благодаря этой победе Дэвис стал претендентом на бой с обладателем титула в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым. Кстати, бойцы уже встречались в 2018 году и тогда победу отпраздновал Немков.

В соглавном поединке американка Кэт Зингано победила свою соотечественницу Габриэль Холлоуэй единогласным решением судей: 29-27, 30-26 и 30-26.

Американец Тейлор Джонсон успешно дебютировал в промоушене и быстро победил Эда Рута из США. Джонсону потребовалось всего 59 секунд, чтобы зафиксировать перевернутый крюк пятки и вынудить Рута сдаться.

Реклама

А вот еще один бой главного карда так и остался без победителя. Во втором раунде Раймонд Дэниелс дважды нанес удар в пах Питеру Станонику. Соперник так и не смог подняться на ноги, поэтому рефери решил остановить бой.

Ранее мы писали, что звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры. На яхте Конора Макгрегора застали врасплох сотрудники Американского антидопингового агентства.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смешанные единоборства Bellator

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилияMMA
Видео дня: боец MMA дважды подряд ударил соперника в пах
Видео дня: боец MMA дважды подряд ударил соперника в пахMMA
Ветеран Оверим избил Сакаи в главном бою вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе
Ветеран Оверим избил Сакаи в главном бою вечера смешанных единоборств в Лас-ВегасеMMA
Звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры
Звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьерыMMA
Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянина
Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянинаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять