Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянина

В главном поединке турнира по смешанным единоборствам Bellator 245 в США американец Фил Дэвис раздельным решением судей победил бразильца Лиото Мачиду. Дэвис взял реванш у Мачиду за поражение семилетней давности, когда бойцы встречались в UFC.

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Американец одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах, также на его счету пять поражений. Бразилец выиграл в клетке 26 боев и потерпел 10 поражений.

Благодаря этой победе Дэвис стал претендентом на бой с обладателем титула в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым. Кстати, бойцы уже встречались в 2018 году и тогда победу отпраздновал Немков.

В соглавном поединке американка Кэт Зингано победила свою соотечественницу Габриэль Холлоуэй единогласным решением судей: 29-27, 30-26 и 30-26.

Американец Тейлор Джонсон успешно дебютировал в промоушене и быстро победил Эда Рута из США. Джонсону потребовалось всего 59 секунд, чтобы зафиксировать перевернутый крюк пятки и вынудить Рута сдаться.

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А вот еще один бой главного карда так и остался без победителя. Во втором раунде Раймонд Дэниелс дважды нанес удар в пах Питеру Станонику. Соперник так и не смог подняться на ноги, поэтому рефери решил остановить бой.

Ранее мы писали, что звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры. На яхте Конора Макгрегора застали врасплох сотрудники Американского антидопингового агентства.

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