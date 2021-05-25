Василия Ломаченко переманивают в UFC: боксера засыпали подарками

Знаменитый украинский боксер похвастался своими подарками от Абсолютного бойцовского клуба и не исключил перехода в смешанные единоборства

Василий Ломаченко может сменить бокс на ММА / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко получил замечательный подарок от самого крутого бойцовского промоушена – UFC.

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Ломаченко в Instagram показал коробку подарков с символикой организации. В частности, боксеру прислали футболку, перчатки, шорты, кепку, штаны с надписями LOMA.

"Давайте посмотрим. Возможно, в будущем, в один прекрасный день... Кто знает", – прокомментировал подарки Василий.

Напомним, следующий поединок против японца Масаеси Накатани Василий проведет 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels. Перед вылетом за океан Ломаченко угодил в скандал – ко Дню победы опубликовал видео с запрещенной георгиевской лентой.