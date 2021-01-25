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Украинец подписал контракт с UFC! Денис Бондарь подерется в феврале

25 января, 12:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинец встретится с Оди Осборном

Украинские болельщики получили повод еще пристальней следить за самым популярным бойцовским промоушеном мира – UFC. Ведь теперь там будет выступать наш Денис Бондарь.

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28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл.

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Уже появилась дата дебюта нашего бойца в UFC. 6 февраля, на турнире Fight Night 184, Бондарь сойдется в поединке с американцем Оди Осборном.

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Осборну 29 лет. В UFC он провел первый бой год назад. Дрался на разогреве поединка Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Оди досрочно проиграл Брайану Келлехеру.

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