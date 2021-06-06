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Самый медленный нокаут в ММА от самого сильного человека в мире. Стронгмен жалел своего соперника

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 10:42
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Пятикратный обладатель титула "Самый сильный человек мира" Мариуш Пудзяновский победил техническим нокаутом Лукаша Юрковского
Друзья-соперники - Юрковский и Пудзяновский
Друзья-соперники - Юрковский и Пудзяновский / Фото: Instagram

В польском Гданьске прошел турнир по смешанным единоборствам. Главным событием вечера стал поединок пятикратного обладателя титула "Самый сильный человек мира", стронгмена Мариуша Пудзяновского против Лукаша Юрковского.

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Пудзяновский проиграл первый раунд, уверенно забрал второй и в начале третьего перевел соперника в партер. Мариуш лег на Юрковского, заблокировал ему руки и очень медленно наносил удары кулаком по голове. Показалось, он просто жалел своего соперника, который не мог сопротивляться, и ждал, пока тот сдастся. Лукаш терпел сколько мог, но рефери сам остановил это избиение. После этого спортсмены поднялись и обнялись.

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Ранее Кира Батара, которая выступает в смешанных единоборствах, опубликовала откровенное видео и призвала женщин полюбить себя.

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