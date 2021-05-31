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На известного судью упало здоровенное дерево! Он пострадал, но чудом выжил

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 12:57
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Известный американский рефери смешанных единоборств Джон Маккарти едва не погиб, но стал после этого больше уважать работу лесорубов
Джон Маккарти теперь комментирует
Джон Маккарти теперь комментирует / Фото: Instagram

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти, который обслуживал поединки самого престижного промоушена смешанных единоборств с 1994 года, едва не погиб под упавшим деревом. Судья отделался множественными травмами и стал больше уважать лесорубов. Ранее боец ММА до полусмерти избил парня на самокате.

"Итак, шесть сломанных ребер и одно проколотое легкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!" — написал Джон Маккарти на своей страничке в Twitter и рассказал, что на него упало дерево.

А потом американец пошутил под фото с поваленным деревом: "Дерево против Большого Джона, раунд один... Я иду, дерево... Это уже давно надо было остановить".

В настоящее время 58-летний Джон Маккарти отошел от судейства и комментирует состязания MMA-промоушена Bellator. Ранее американский специалист трижды признавался рефери года по версии World MMA Awards: в 2015, 2016 и 2017 годах. Также он сыграл эпизодическую роль в одной из серий популярного американского телесериала "Друзья". Джону досталась роль... рефери.

Ранее мы сообщали, что "Бульдог" загрыз американца за минуту и потребовал 75 000 долларов.

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