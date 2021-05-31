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На відомого суддю впало здоровенне дерево! Він постраждав, але дивом вижив

Олена Павлова Олена Павлова
31 травня, 12:57
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Відомий американський рефері змішаних єдиноборств Джон Маккарті ледь не загинув, але став після цього більше поважати роботу лісорубів
Джон Маккарті тепер коментує
Джон Маккарті тепер коментує / Фото: Instagram

Знаменитий рефері UFC Джон Маккарті, який обслуговував поєдинки найпрестижнішого промоушену змішаних єдиноборств з 1994 року, ледь не загинув під деревом, що впало. Суддя відбувся множинними травмами і став більше поважати лісорубів. Раніше боєць ММА до напівсмерті побив хлопця на самокаті.

"Отже, шість зламаних ребер і одна проколена легеня. Так я зрозумів, що варто набагато більше поважати лісорубів!" – написав Джон Маккарті на своїй сторінці в Twitter і розповів, що на нього впало дерево.

А потім американець пожартував під фото з поваленим деревом: "Дерево проти Великого Джона, раунд один... Я йду, дерево... Це вже давно треба було зупинити".

Нині 58-річний Джон Маккарті відійшов від суддівства і коментує змагання MMA-промоушена Bellator. Раніше американський фахівець тричі визнавався рефері року за версією World MMA Awards: в 2015, 2016 і 2017 роках. Також він зіграв епізодичну роль в одній із серій популярного американського телесеріалу "Друзі". Джону дісталася роль... рефері.

Раніше ми повідомляли, що "Бульдог" загриз американця за хвилину і зажадав 75 000 доларів.

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