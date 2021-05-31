На відомого суддю впало здоровенне дерево! Він постраждав, але дивом вижив

Відомий американський рефері змішаних єдиноборств Джон Маккарті ледь не загинув, але став після цього більше поважати роботу лісорубів

Джон Маккарті тепер коментує / Фото: Instagram

Знаменитий рефері UFC Джон Маккарті, який обслуговував поєдинки найпрестижнішого промоушену змішаних єдиноборств з 1994 року, ледь не загинув під деревом, що впало. Суддя відбувся множинними травмами і став більше поважати лісорубів. Раніше боєць ММА до напівсмерті побив хлопця на самокаті.

"Отже, шість зламаних ребер і одна проколена легеня. Так я зрозумів, що варто набагато більше поважати лісорубів!" – написав Джон Маккарті на своїй сторінці в Twitter і розповів, що на нього впало дерево.

А потім американець пожартував під фото з поваленим деревом: "Дерево проти Великого Джона, раунд один... Я йду, дерево... Це вже давно треба було зупинити".

Нині 58-річний Джон Маккарті відійшов від суддівства і коментує змагання MMA-промоушена Bellator. Раніше американський фахівець тричі визнавався рефері року за версією World MMA Awards: в 2015, 2016 і 2017 роках. Також він зіграв епізодичну роль в одній із серій популярного американського телесеріалу "Друзі". Джону дісталася роль... рефері.

Раніше ми повідомляли, що "Бульдог" загриз американця за хвилину і зажадав 75 000 доларів.