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До полусмерти избил парня на самокате: бойца ММА арестовали в Москве (видео)

Елена Павлова Елена Павлова
30 мая, 15:29
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Российский боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан полицией Москвы за зверское нападение на мужчину, который отказался уступить ему дорогу
Гарун Дибиров избил парня на самокате
Гарун Дибиров избил парня на самокате / Фото: Instagram

Российский боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан полицией после нападения на случайного прохожего в Москве. Ранее мы сообщали, что известного боксера судят за жестокое убийство беременной любовницы.

Как сообщает Рен ТВ, Дибиров вышел из себя и жестоко избил 25-летнего парня на самокате за то, что тот отказался уступить ему дорогу. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом черепа.

Полиция, которая задержала бойца, сейчас проводит проверку по инциденту. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Дибиров является призером чемпионата России по кунг-фу саньда и победителем чемпионата Москвы по грепплингу, также побеждал на ММА-турнире LEGION FIGHT 40. Помимо выступлений в смешанных единоборствах, Гарун является тренером по самообороне.

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