До полусмерти избил парня на самокате: бойца ММА арестовали в Москве (видео)

Российский боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан полицией Москвы за зверское нападение на мужчину, который отказался уступить ему дорогу

Гарун Дибиров избил парня на самокате / Фото: Instagram

Российский боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан полицией после нападения на случайного прохожего в Москве. Ранее мы сообщали, что известного боксера судят за жестокое убийство беременной любовницы.

Как сообщает Рен ТВ, Дибиров вышел из себя и жестоко избил 25-летнего парня на самокате за то, что тот отказался уступить ему дорогу. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом черепа.

Полиция, которая задержала бойца, сейчас проводит проверку по инциденту. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Дибиров является призером чемпионата России по кунг-фу саньда и победителем чемпионата Москвы по грепплингу, также побеждал на ММА-турнире LEGION FIGHT 40. Помимо выступлений в смешанных единоборствах, Гарун является тренером по самообороне.

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