"Бульдог" загрыз американца за минуту и потребовал 75 000 долларов (видео)

В ночь с 22 на 23 мая в Лас-Вегасе проходит очередной турнир UFC по смешанным единоборствам. В рамках предварительного карда невероятную мощь показал бразильский боец Бруну Силва, который встречался с американцем Виктором Родригесом и не оставил ему ни единого шанса.
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Бой продлился минуту, за которую бразильский "Бульдог" Силва нокаутировал своего соперника. Свалил американца на настил после удара правой, а затем ринулся добивать и заставил судью остановить схватку.
А после боя Силва обратился к президенту UFC Дане Уайта с заготовленным мини-плакатом, на котором просил у босса промоушена 75 000 долларов.
Теперь на счету бразильца в смешанных единоборствах 11 побед, 5 поражений и одна ничья.
Ранее женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса.
Также боец UFC вырубил вора, который пытался вскрыть его машину.
Смотрите, как проходило взвешивание Силвы