Конор Макгрегор отреагировал на уход Хабиба Нурмагомедова из UFC

Минувшей ночью на "Бойцовском острове" в Эмиратах прошел один из самых зрелищных и ожидаемых поединков года в смешанных единоборствах. Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом уже во втором раунде.

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Как позже оказалось, этот бой стал последним для бойца UFC из Дагестана. Одержав 29-ю победу подряд, он ушел из спорта. Мы написали, почему Хабиб завершил карьеру на пике славы.

На его решение отреагировали знаменитые люди UFC. В частности, другой звездный боец, Конор Макгрегор, похвалил Нурмагомедова за его схватку с Гейджи, еще раз выразил уважение и соболезнования ему и всей семье по поводу смерти отца. Также ирландец пообещал продолжать его дело, хотя на самом деле он уже не один раз то покидал единоборства, то возвращался.

Напомним, осенью 2018 года Конор и Хабиб провели между собой бой в Неваде. Тогда досрочную победу болевым приемом одержал дагестанец. А после окончания схватки соперники устроили "разборки" уже целыми командами.

Читайте о том, кто входит в число фанатов Хабиба Нурмагомедова.

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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