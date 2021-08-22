Хабиба уничтожили из-за Афганистана: "Теперь ты для нас ничто"

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побоялся поддержать жителей Афганистана, которые страдают после прихода к власти талибов

Хабиб решил не комментировал ситуацию в Афганистане

Море гнева обрушилось на бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бойца подвергли жесткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.

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"Ты разочаровал миллионы людей Афганистана", "Ты слишком далек от Афганистана. Свободу Афганистану", "Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан", "Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов", "Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто", – пишут Хабибу фанаты.

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Напомним, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.

15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и захватили власть в стране.