"А Киев – госпереворот..." Звездный спортсмен сравнил реакцию России на Майдан и Талибан

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что исламистское движение "Талибан" гарантировало безопасность посольству России в Кабуле

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters, AFP

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, известный критикой властей своей страны, с сарказмом высказался о гарантиях безопасности исламистским движением "Талибан" посольству РФ в Кабуле.

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Отметим, что 15 августа Талибан объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана.

"Мы, конечно, уникальные. Контактировать с талибами, которые захватывают власть силой – это норма, а 2014 год в Киеве – это госпереворот. Дипломатия мирового уровня у России", – с иронией написал Кафельников у себя в Twitter

Евгений Кафельников / Фото: Getty Images

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Недоумение бывшего первого номера мирового теннисного рейтинга разделяют его подписчики. Вот их комментарии:

"С талибами переговоры вести можно, а в Беслане ради спасения сотен детских жизней – принципы не позволяют. Высокодуховная Россия Путина"

"Киев не предлагал героин в промышленных масштабах"

"Назло Америке мы готовы отморозить не только уши"

Президент Афганистана вылетел в Таджикистан / Фото: коллаж "Сегодня"

Добавим, что президент Афганистана Ашраф Гани уже покинул страну.