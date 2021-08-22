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Хабіба знищили через Афганістан: "Тепер ти для нас ніщо"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 серпня, 13:14
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Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов побоявся підтримати жителів Афганістану, які страждають після приходу до влади талібів
Хабіб вирішив не коментувати ситуацію в Афганістані
Хабіб вирішив не коментувати ситуацію в Афганістані

Море гніву обрушилося на колишнього чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова. Бійця піддали жорсткій критиці за відсутність будь-якої позиції щодо подій в Афганістані.

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"Ти розчарував мільйони людей Афганістану", "Ти занадто далекий від Афганістану. Свободу Афганістану", "Гроші змінюють людей так, як поміняли і тебе. Афганістан", "Ти був народним чемпіоном для Афганістану. Люди підтримували тебе і аплодували, але, коли прийшов час підтримати нас, як це повинен робити брат по вірі, ти навіть не хочеш підтримати нас парою слів", "Ти втратив уболівальників Афганістану. Тепер ти для нас ніщо" , – пишуть Хабібу фанати.

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Нагадаємо, на нещодавній пресконференції в Москві Хабіб відмовився відповідати на питання про політичну обстановку в Афганістані, заявивши, що не має до цієї країни жодного відношення.

15 серпня бойовики "Талібану" зайняли всю територію Афганістану і захопили владу в країні.

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