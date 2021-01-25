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Хабиб показал подготовку к дебюту в новом виде спорта. И это не бокс

25 января, 08:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бойца UFC уже поддержали Зеедорф и Джокович

Обладатель чемпионского пояса UFC Хабиб Нурмагомедов готовится сменить вид спорта. Боец готов попробовать себя в футболе.

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В Instagram Нурмагомедов опубликовал видео, где он бежит по песку и подписал его:

"Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент и жду предложений. Будем рассматривать".

На пост Хабиба отреагировали звезды мирового спорта. Бывший полузащитник "Милана" и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф ответил с помощью эмодзи бицепса, футбольного мяча и огня, а один из лучших теннисистов в истории Новак Джокович написал по-русски: "Давай, брат! Хорошо".

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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. В MMA он выиграл все 29 своих поединков. Если он не передумает, то титул UFC станет вакантным. На него уже есть два претендента – Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Вчера Порье и Чендлер провели свои бои в рамках турнира UFC 257. Майкл в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

А вот Дастин стал героем настоящей сенсации. Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Поединок завершился во втором раунде. Конор уступил нокаутом впервые в карьере.

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