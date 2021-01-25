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Хабіб показав підготовку до дебюту в новому виді спорту. І це не бокс

25 січня, 08:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бійця UFC вже підтримали Зеєдорф і Джокович

Володар чемпіонського пояса UFC Хабіб Нурмагомедов готується змінити вид спорту. Боєць готовий спробувати себе у футболі.

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В Instagram Нурмагомедов опублікував відео, де він біжить по піску і підписав його:

"Готуюся до дебюту у великому футболі. Я вільний агент і чекаю пропозицій. Будемо розглядати".

На пост Хабіба відреагували зірки світового спорту. Колишній півзахисник "Мілана" і збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф відповів за допомогою емодзі біцепса, футбольного м'яча і вогню, а один з кращих тенісистів в історії Новак Джокович написав по-російськи: "Давай, брат! Добре".

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Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри в жовтні минулого року. У MMA він виграв всі 29 своїх поєдинків. Якщо він не передумає, то титул UFC стане вакантним. На нього вже є два претенденти – Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Вчора Пор'є і Чендлер провели свої бої в рамках турніру UFC 257. Майкл в першому раунді нокаутував представника Нової Зеландії Дена Хукера.

А ось Дастін став героєм справжньої сенсації. Пор'є нокаутував Конора Макгрегора. Поєдинок завершився у другому раунді. Конор поступився нокаутом вперше в кар'єрі.

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