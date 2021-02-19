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Боец MMA симулировал нокаут после того, как ему угрожали оружием

19 февраля, 16:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Леонардо Барбоса надолго запомнит поездку в Афганистан

Неделю назад в Афганистане прошел турнир по смешанным единоборствам, в главном поединке которого местная звезда Ахмад Вали Хотак победил Леонардо Барбосу из Бразилии в первом раунде. Уже тогда победа афганца вызвала вопросы, так как его соперник уж слишком артистично упал – нокаут напоминал кадры из какого-то индийского фильма.

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А сейчас появилось объяснения странного поведения Барбосы в клетке. Оказывается, еще до боя к нему подошел человек и размахивал оружием. Позже он угрожал ему возле ринга, поэтому Леонардо, опасаясь за свою жизнь, решил сдаться как можно быстрее. Об этом Барбоса написал на своей странице в Facebook, однако позже он удалил свой пост, сообщается в Twitter caposa.

Как мы писали ранее, для Хотака это был первый бой за три года. В 2018 году боец получил ранения во время попытки похищения. Группа неизвестных набросилась на Хотака недалеко от его дома и открыла огонь по автомобилю Хотака, а затем попыталась вытащить бойца из машины. В результате нападения боец получил огнестрельное ранение в живот и ножевое ранение в голову.

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