Актрису Меган Фокс заперли в раздевалке после боя Макгрегора и Нурмагомедова

Звезда "Трансформеров" Фокс является давней поклонницей смешанных единоборств и не могла пропустить чемпионский бой ирландца и россиянина. Ранее мы писали, что Макгрегор может прилететь в Киев ради драки на голых кулаках.
"Я большой фанат UFC. У меня есть пропуск на шоу. Я знаю все про бойцов, их историю. Давно этим увлекаюсь. Я была на поединке Конора Макгрегора и Хабиба пару лет назад, когда случился весь этот хаос. Все просто пытались спастись. Я увидела, что ринг-герлз бегут в своих халатиках, и решила, что мне тоже нужно бежать", – рассказала Меган на шоу Jimmy Kimmel Live
"Моего агента просто сбили с ног. Это сделал Крис Прэтт. Он тоже спасал свою жизнь. В итоге нас заперли в одной из раздевалок, пока все это не закончилось"
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Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову после удушающего приема в четвертом раунде. А после боя началась потасовка. Хабиб выбежал из клетки к команде соперника, затем в клетку выбежали и члены команды Хабиба и попытались напасть на Макгрегора.