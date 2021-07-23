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Актрису Меган Фокс заперли в раздевалке после боя Макгрегора и Нурмагомедова

Елена Павлова Елена Павлова
23 июля, 21:06
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Американская красавица Меган Фокс призналась, что спасалась бегством после драки, которую устроил Хабиб Нурмагомедов с командой Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в октябре 2018 года
Меган Фокс пришлось убегать после победы Нурмагомедова
Меган Фокс пришлось убегать после победы Нурмагомедова / Фото: AFP

Звезда "Трансформеров" Фокс является давней поклонницей смешанных единоборств и не могла пропустить чемпионский бой ирландца и россиянина. Ранее мы писали, что Макгрегор может прилететь в Киев ради драки на голых кулаках.

"Я большой фанат UFC. У меня есть пропуск на шоу. Я знаю все про бойцов, их историю. Давно этим увлекаюсь. Я была на поединке Конора Макгрегора и Хабиба пару лет назад, когда случился весь этот хаос. Все просто пытались спастись. Я увидела, что ринг-герлз бегут в своих халатиках, и решила, что мне тоже нужно бежать", – рассказала Меган на шоу Jimmy Kimmel Live

Нурмагомедов vs Макгрегор
Нурмагомедов vs Макгрегор / Фото: Getty Images

"Моего агента просто сбили с ног. Это сделал Крис Прэтт. Он тоже спасал свою жизнь. В итоге нас заперли в одной из раздевалок, пока все это не закончилось"

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Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову после удушающего приема в четвертом раунде. А после боя началась потасовка. Хабиб выбежал из клетки к команде соперника, затем в клетку выбежали и члены команды Хабиба и попытались напасть на Макгрегора.

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