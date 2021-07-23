23 липня 19:30 Про матч
Львів 1
Маріуполь 1
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
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Актрису Меган Фокс замкнули в роздягальні після бою Макгрегора та Нурмагомедова

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 21:06
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Американська красуня Меган Фокс зізналася, що рятувалася втечею після бійки, яку влаштував Хабіб Нурмагомедов з командою Конора Макгрегора на турнірі UFC 229 в жовтні 2018 року
Меган Фокс довелося тікати після перемоги Нурмагомедова
Меган Фокс довелося тікати після перемоги Нурмагомедова / Фото: AFP

Зірка "Трансформерів" Фокс є давньою прихильницею змішаних єдиноборств і не могла пропустити чемпіонський бій ірландця і росіянина. Раніше ми писали, що Макгрегор може прилетіти до Києва заради бійки на голих кулаках.

"Я великий фанат UFC. У мене є пропуск на шоу. Я знаю все про бійців, їх історію. Давно цим захоплююся. Я була на поєдинку Конора Макгрегора і Хабіба пару років назад, коли трапився весь цей хаос. Всі просто намагалися врятуватися. Я побачила, що ринг-гьорлз біжать в своїх халатиках, і вирішила, що мені теж треба бігти", – розповіла Меган на шоу Jimmy Kimmel Live

Нурмагомедов vs Макгрегор
Нурмагомедов vs Макгрегор / Фото: Getty Images

"Мого агента просто збили з ніг. Це зробив Кріс Претт. Він теж рятував своє життя. В результаті нас замкнули в одній з роздягалень, поки все це не закінчилося"

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Нагадаємо, Макгрегор програв Нурмагомедову після задушливого прийому в четвертому раунді. А після бою почалася бійка. Хабіб вибіг з клітки до команди суперника, потім в клітку вибігли і члени команди Хабіба і спробували напасти на Макгрегора.

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