Актрису Меган Фокс замкнули в роздягальні після бою Макгрегора та Нурмагомедова

Американська красуня Меган Фокс зізналася, що рятувалася втечею після бійки, яку влаштував Хабіб Нурмагомедов з командою Конора Макгрегора на турнірі UFC 229 в жовтні 2018 року

Меган Фокс довелося тікати після перемоги Нурмагомедова / Фото: AFP

Зірка "Трансформерів" Фокс є давньою прихильницею змішаних єдиноборств і не могла пропустити чемпіонський бій ірландця і росіянина. Раніше ми писали, що Макгрегор може прилетіти до Києва заради бійки на голих кулаках.

"Я великий фанат UFC. У мене є пропуск на шоу. Я знаю все про бійців, їх історію. Давно цим захоплююся. Я була на поєдинку Конора Макгрегора і Хабіба пару років назад, коли трапився весь цей хаос. Всі просто намагалися врятуватися. Я побачила, що ринг-гьорлз біжать в своїх халатиках, і вирішила, що мені теж треба бігти", – розповіла Меган на шоу Jimmy Kimmel Live

Нурмагомедов vs Макгрегор / Фото: Getty Images

"Мого агента просто збили з ніг. Це зробив Кріс Претт. Він теж рятував своє життя. В результаті нас замкнули в одній з роздягалень, поки все це не закінчилося"

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Нагадаємо, Макгрегор програв Нурмагомедову після задушливого прийому в четвертому раунді. А після бою почалася бійка. Хабіб вибіг з клітки до команди суперника, потім в клітку вибігли і члени команди Хабіба і спробували напасти на Макгрегора.