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Піде слідом за Берінчиком: друг Макгрегора розкрив майбутнє зірки UFC

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 липня, 00:16
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Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор після відновлення від травми може спробувати себе в новому виді єдиноборств. Ірландцеві приписують інтерес до боїв на голих кулаках
Конор Макгрегор після програного бою
Конор Макгрегор після програного бою / Фото: Reuters

Таким інсайдом поділився майбутній суперник українського боксера Дениса Берінчика Артем Лобов. Лобов так само раніше виступав в UFC, а потім перейшов в лігу кулачних боїв. До речі, Макгрегор більше не вийде в клітку в цьому році. Його відсторонили від турнірів.

"Конора раніше запитували, і він, в принципі, за цю ідею. Він любить порубиться, любить справжні бої, чому б і ні? Зараз це щось нове, воно розвивається, але рухається в правильному напрямку. Той факт, що такі імениті бійці, як Денис Беринчик, переходять сюди і приймають в цьому участь, підтвердження того. Думаю, в майбутньому побачимо Конора в боях на голих кулаках", – наводить слова Лобова Sport24.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: поки нічия
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: поки нічия / Фото: Reuters

24 липня Лобов зустрінеться з Берінчиком в Києві в поєдинку на голих кулаках. Це буде перший бій українця поза боксерського рингу. А ще сьогодні стало відомо, що Беринчик відмовився битися з Моргенштерном.

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