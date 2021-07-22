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Порядні арештанти мене не зрозуміють: Берінчик відмовився битися з Моргенштерном

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 липня, 17:54
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Український боксер Денис Берінчик відповів на запитання, чи хотів би він побитися зі скандальним російським репером Моргенштерном, яка підписала недавно контракт з промоцією Hardcore FC MMA
Денис Берінчик не збирається битися з Моргенштерном
Денис Берінчик не збирається битися з Моргенштерном / Фото: Instagram

Заборонений в Україні співак закликав заборонити MMA, але в підсумку сам готується дебютувати в змішаних єдиноборствах і шукає собі суперника. Першим йому відмовив російський боєць MMA Олександр Шлеменко: "Я слабких і неповноцінних не б'ю".

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Потім вийти на бій проти Моргенштерна запропонували Денису Берінчику, який 24 липня проведе бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Але українець категорично відмовляється битися з такими "суперниками".

"Вийшов би я з Моргенштерном? Порядні арештанти мене не зрозуміють, не хочу бити расконтачку", – сказав Беринчик виданню Sport 24, використовуючи тюремний жаргон.

Денис Берінчик
Денис Берінчик / Фото: Instagram

До речі, раніше ми повідомляли, що Усик пропонував заплатити в два рази більше, щоб відмовити Берінчика від бою на кулаках. Уже в цю суботу Берінчик проведе бій проти колишнього бійця UFC.

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