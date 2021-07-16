Усик пропонував заплатити вдвічі більше, щоб відрадити Берінчика від бою на кулаках

24 липня Денис Берінчик проведе бій на голих кулаках проти колишнього бійця UFC Артема Лобова. Олександр Усик намагався відрадити свого друга від цієї затії і обіцяв заплатити вдвічі більше

Олександр Усик давно товаришує з Денисом Берінчиком / Фото: Instagram

Олександр Усик намагався відрадити Дениса Берінчика від бою на голих кулаках проти Артема Лобова і навіть пропонував заплатити вдвічі більше, ніж Денису пообіцяли організатори бою. Як ми писали раніше, через травму українця бій довелося перенести на кінець липня.

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"Каже: "От скільки тобі дають? Даю вдвічі більше, але зупинися. Ось прям зараз беру і зупиняю тебе". Я кажу: "Саню, ти вибач. Зараз у мене є вудка. Я хочу зловити. А ти мені зараз даєш рибу. Вибач я не можу так просто взяти гроші. Ну як?" – розповів Берінчик в інтерв'ю Youtube каналу Джентльмени.

Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах по кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – це 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.