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Усик пропонував заплатити вдвічі більше, щоб відрадити Берінчика від бою на кулаках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 липня, 11:13
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24 липня Денис Берінчик проведе бій на голих кулаках проти колишнього бійця UFC Артема Лобова. Олександр Усик намагався відрадити свого друга від цієї затії і обіцяв заплатити вдвічі більше
Олександр Усик давно товаришує з Денисом Берінчиком
Олександр Усик давно товаришує з Денисом Берінчиком / Фото: Instagram

Олександр Усик намагався відрадити Дениса Берінчика від бою на голих кулаках проти Артема Лобова і навіть пропонував заплатити вдвічі більше, ніж Денису пообіцяли організатори бою. Як ми писали раніше, через травму українця бій довелося перенести на кінець липня.

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"Каже: "От скільки тобі дають? Даю вдвічі більше, але зупинися. Ось прям зараз беру і зупиняю тебе". Я кажу: "Саню, ти вибач. Зараз у мене є вудка. Я хочу зловити. А ти мені зараз даєш рибу. Вибач я не можу так просто взяти гроші. Ну як?" – розповів Берінчик в інтерв'ю Youtube каналу Джентльмени.

Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах по кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – це 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

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