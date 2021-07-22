Порядочные арестанты меня не поймут: Беринчик отказался драться с Моргенштерном

Запрещенный в Украине певец призывал запретить MMA, но в итоге сам готовится дебютировать в смешанных единоборствах и ищет себе соперника. Первым ему отказал российский боец MMA Александр Шлеменко: "Я слабых и ущербных не бью".
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Затем выйти на бой против Моргенштерна предложили Денису Беринчику, который 24 июля проведет бой на голых кулаках против Артема Лобова. Но украинец категорически отказывается драться с такими "соперниками".
"Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку", – сказал Беринчик изданию Sport 24, используя тюремный жаргон.
Кстати, ранее мы сообщали, что Усик предлагал заплатить в два раза больше, чтобы отговорить Беринчика от боя на кулаках. Уже в эту субботу Беринчик проведет бой против бывшего бойца UFC.