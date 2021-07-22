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Порядочные арестанты меня не поймут: Беринчик отказался драться с Моргенштерном

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июля, 17:54
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Украинский боксер Денис Беринчик ответил на вопрос, хотел бы он подраться со скандальным российским рэпером Моргенштерном, подписавшим недавно контракт с промоушеном Hardcore FC MMA
Денис Беринчик не собирается драться с Моргенштерном
Денис Беринчик не собирается драться с Моргенштерном / Фото: Instagram

Запрещенный в Украине певец призывал запретить MMA, но в итоге сам готовится дебютировать в смешанных единоборствах и ищет себе соперника. Первым ему отказал российский боец MMA Александр Шлеменко: "Я слабых и ущербных не бью".

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Затем выйти на бой против Моргенштерна предложили Денису Беринчику, который 24 июля проведет бой на голых кулаках против Артема Лобова. Но украинец категорически отказывается драться с такими "соперниками".

"Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку", – сказал Беринчик изданию Sport 24, используя тюремный жаргон.

Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: Instagram

Кстати, ранее мы сообщали, что Усик предлагал заплатить в два раза больше, чтобы отговорить Беринчика от боя на кулаках. Уже в эту субботу Беринчик проведет бой против бывшего бойца UFC.

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