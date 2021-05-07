Берінчик зупинив перестрілку: поліція підтвердила конфлікт з вогнестрілом

Український боксер допоміг знешкодити озброєного хулігана. У конфлікті брали участь близько 10 людей, а сам Берінчик отримав садна на ліктях і колінах

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Як повідомило джерело Сегодня.Спорт в лізі WWFC, відомий український боксер Денис Берінчик зупинив хулігана, який влаштував стрілянину з використанням травматичної зброї. Інцидент стався 2 травня в Києві в районі ДВРЗ, де проживає Берінчик.

Реклама

Кілька людей з компанії Берінчика отримали поранення, у одного з них діагностовано перелом.

"Було три вогнепали. Дали всім в ногу, одному стегно зламали. Трофейну "Беретту" забрали. У мене садна на ліктях і колінах. Заживає. Всіх з травневими святами! Всім сила! Відновлюється, заліковуйте рани, приходьте на тренування. Обняв всіх", – сказав Берінчик на відео, яке він записав на наступний день після конфлікту.

Як нам повідомили в прес-службі поліції Києва на наступний день після інциденту 2 травня ввечері в Києві за адресою вул. Літинська, 1 стався конфлікт, в якому брало участь, за попередніми даними, близько 10 людина.

"Конфлікт виник раптово. За нашою інформацією, учасники конфлікту застосували травматичну зброю з гумовими кулями. Було поранено трьох людей в кінцівки. Інформації про госпіталізованих поки немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 КК України ("хуліганство")", – розповіли нам в прес-службі поліції Києва.

Якщо вина учасників буде доведена в суді, то їм загрожує штраф від 8500 до 17000, або до шести місяців арешту, або обмеження волі до 5 років. Як нам додали в поліції, зараз встановлюються всі особи, причетні до цього конфлікту.

Ми спробували взяти коментар у Дениса Берінчика, але він поки не відповів. Нагадаємо, 19 червня Берінчик проведе бій на голих кулаках проти друга Конора Макгрегора – представника Ірландії Артема Лобова.