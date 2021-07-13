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Макгрегор більше не вийде в клітку в цьому році. Його відсторонили від турнірів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 22:59
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Знаменитому ірландському бійцеві змішаних єдиноборств заборонили битися в найближчі місяці через перелом ноги в бою з Дастіном Пор'є
Конор Макгрегор зламав ногу в бою UFC
Конор Макгрегор зламав ногу в бою UFC / Фото: Reuters

Спеціальна комісія, яка стежить за станом здоров'я в бойових видах спорту, прийняла рішення заборонити Конору Макгрегору виступати до 7 січня 2022 року. Це стало наслідком травми, отриманої в ніч на неділю в поєдинку з Дастіном Пор'є в Лас-Вегасі. Ірландцеві успішно провели операцію, але з поверненням в клітку йому радять не поспішати.

Вчора Рембо дав незвичайний рада Конору після перелому ноги.

Інформацію про відсторонення самого популярного бійця UFC опублікував сайт MixedMartialArts.

Втім, ситуація може змінитися, якщо згодом лікарі доведуть, що Макгрегор повністю залікував травму після операції і знову готовий до навантажень. Сам же скандальний боєць напередодні виявив величезне бажання якомога швидше повернутися в октагон. Вже через шість тижнів він збирається знову тренуватися і повернутися "краще, ніж будь-коли".

Ми писали, що Макгрегор і Пор'є продали неймовірну кількість платних трансляцій – це другий результат в історії.

Дивіться інтерв'ю українки Олени Рассохіної:

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