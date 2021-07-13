Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Макгрегор больше не выйдет в клетку в этом году. Его отстранили от турниров

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 22:59
Копировать ссылку
Знаменитому ирландскому бойцу смешанных единоборств запретили биться в ближайшие месяцы из-за перелома ноги в бою с Дастином Порье
Конор Макгрегор сломал ногу в бою UFC
Конор Макгрегор сломал ногу в бою UFC / Фото: Reuters

Специальная комиссия, которая следит за состоянием здоровья в боевых видах спорта, приняла решение запретить Конору Макгрегору выступать до 7 января 2022 года. Это стало следствием травмы, полученной в ночь на воскресенье в поединке с Дастином Порье в Лас-Вегасе. Ирландцу успешно провели операцию, но с возвращением в клетку ему советуют не спешить.

Вчера Рембо дал необычный совет Конору после перелома ноги.

Информацию об отстранении самого популярного бойца UFC опубликовал сайт MixedMartialArts.

Впрочем, ситуация может измениться, если со временем врачи докажут, что Макгрегор полностью залечил травму после операции и снова готов к нагрузкам. Сам же скандальный боец накануне выказал огромное желание как можно быстрее вернуться в октагон. Уже через шесть недель он собирается снова тренироваться и вернуться "лучше, чем когда-либо".

Мы писали, что Макгрегор и Порье продали невероятное количество платных трансляций – это второй результат в истории.

Смотрите интервью украинки Алены Рассохиной:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Опрос
Бой года

Макгрегор
Порье

Фото и видео
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной Украины
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять