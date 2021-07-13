Макгрегор больше не выйдет в клетку в этом году. Его отстранили от турниров

Знаменитому ирландскому бойцу смешанных единоборств запретили биться в ближайшие месяцы из-за перелома ноги в бою с Дастином Порье

Конор Макгрегор сломал ногу в бою UFC / Фото: Reuters

Специальная комиссия, которая следит за состоянием здоровья в боевых видах спорта, приняла решение запретить Конору Макгрегору выступать до 7 января 2022 года. Это стало следствием травмы, полученной в ночь на воскресенье в поединке с Дастином Порье в Лас-Вегасе. Ирландцу успешно провели операцию, но с возвращением в клетку ему советуют не спешить.

Вчера Рембо дал необычный совет Конору после перелома ноги.

Информацию об отстранении самого популярного бойца UFC опубликовал сайт MixedMartialArts.

Впрочем, ситуация может измениться, если со временем врачи докажут, что Макгрегор полностью залечил травму после операции и снова готов к нагрузкам. Сам же скандальный боец накануне выказал огромное желание как можно быстрее вернуться в октагон. Уже через шесть недель он собирается снова тренироваться и вернуться "лучше, чем когда-либо".

Мы писали, что Макгрегор и Порье продали невероятное количество платных трансляций – это второй результат в истории.

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