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Рембо дав незвичайну пораду Конору після перелому ноги

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 липня, 14:04
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Знаменитий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відвідав бій Макгрегор – Пор'є і порадив ірландцеві провести бій з блогером
Сталлоне хоче побачити бій колишнього чемпіона UFC з блогером
Сталлоне хоче побачити бій колишнього чемпіона UFC з блогером

Вчора Конор Макгрегор зазнав болючої поразки від Дастіна Пор'є. Болючої, оскільки ірландець зламав ногу в першому раунді і не зміг продовжити бій.

Це вже була третя зустріч бійців, поки рахунок 2-1 на користь Дастіна. Конор каже, що потрібен четвертий поєдинок. А ось зірка Голлівуду, відомий за роллю Рембо американський актор Сильвестр Сталлоне закликав Макгрегора задуматися про проведення поєдинку з YouTube-блогером Джейком Полом.

"Чи варто битися з Полом? Ви жартуєте? Звичайно, було б нерозумно відмовлятися, враховуючи, які гроші на кону! Йому варто подумати про це", – заявив Сталлоне.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Пол запропонував Макгрегору провести боксерський поєдинок за 50 мільйонів доларів. Але після поразки Конора блогер знизив суму до знущальної.

"Моя нова пропозиція для Макгрегора – 23 долари", – написав у Twitter Пол.

Раніше ми писали, що дружина Пор'є показала Конору середній палець за довгий язик.

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