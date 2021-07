Рембо дав незвичайну пораду Конору після перелому ноги

Вчора Конор Макгрегор зазнав болючої поразки від Дастіна Пор'є. Болючої, оскільки ірландець зламав ногу в першому раунді і не зміг продовжити бій.

Це вже була третя зустріч бійців, поки рахунок 2-1 на користь Дастіна. Конор каже, що потрібен четвертий поєдинок. А ось зірка Голлівуду, відомий за роллю Рембо американський актор Сильвестр Сталлоне закликав Макгрегора задуматися про проведення поєдинку з YouTube-блогером Джейком Полом.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Пол запропонував Макгрегору провести боксерський поєдинок за 50 мільйонів доларів. Але після поразки Конора блогер знизив суму до знущальної.

"Моя нова пропозиція для Макгрегора – 23 долари", – написав у Twitter Пол.

My new offer for Conor Mcgregor is $ 23 dollars