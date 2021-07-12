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Рембо дал необычный совет Конору после перелома ноги

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июля, 14:04
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Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне посетил бой Макгрегор – Порье и посоветовал ирландцу провести бой с блогером
Сталлоне хочет увидеть бой бывшего чемпиона UFC с блогером
Сталлоне хочет увидеть бой бывшего чемпиона UFC с блогером

Вчера Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Дастина Порье. Болезненное, поскольку ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить бой.

Это уже была третья встреча бойцов, пока счет 2-1 в пользу Дастина. Конор говорит, что нужен четвертый поединок. А вот звезда Голливуда, известный по роли Рембо американский актер Сильвестр Сталлоне призвал Макгрегора задуматься о проведении поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.

"Стоит ли драться с Полом? Вы шутите? Конечно, было бы глупо отказываться, учитывая, какие деньги на кону! Ему стоит подумать об этом", – заявил Сталлоне.

Напомним, что в начале 2021 года Пол предложил Макгрегору провести боксерский поединок за 50 миллионов долларов. Но после поражения Конора блогер снизил сумму до издевательской.

"Мое новое предложение для Макгрегора – 23 доллара", – написал в Twitter Пол.

Ранее мы писали, что жена Порье показала Конору средний палец за длинный язык.

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