Рембо дал необычный совет Конору после перелома ноги

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне посетил бой Макгрегор – Порье и посоветовал ирландцу провести бой с блогером

Сталлоне хочет увидеть бой бывшего чемпиона UFC с блогером

Вчера Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Дастина Порье. Болезненное, поскольку ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить бой.

Это уже была третья встреча бойцов, пока счет 2-1 в пользу Дастина. Конор говорит, что нужен четвертый поединок. А вот звезда Голливуда, известный по роли Рембо американский актер Сильвестр Сталлоне призвал Макгрегора задуматься о проведении поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.

"Стоит ли драться с Полом? Вы шутите? Конечно, было бы глупо отказываться, учитывая, какие деньги на кону! Ему стоит подумать об этом", – заявил Сталлоне.

Напомним, что в начале 2021 года Пол предложил Макгрегору провести боксерский поединок за 50 миллионов долларов. Но после поражения Конора блогер снизил сумму до издевательской.

"Мое новое предложение для Макгрегора – 23 доллара", – написал в Twitter Пол.

My new offer for Conor Mcgregor is $23 dollars — Paul Paul (@jakepaul) July 11, 2021

Ранее мы писали, что жена Порье показала Конору средний палец за длинный язык.