Рембо дал необычный совет Конору после перелома ноги

Вчера Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Дастина Порье. Болезненное, поскольку ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить бой.

Это уже была третья встреча бойцов, пока счет 2-1 в пользу Дастина. Конор говорит, что нужен четвертый поединок. А вот звезда Голливуда, известный по роли Рембо американский актер Сильвестр Сталлоне призвал Макгрегора задуматься о проведении поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.

Напомним, что в начале 2021 года Пол предложил Макгрегору провести боксерский поединок за 50 миллионов долларов. Но после поражения Конора блогер снизил сумму до издевательской.

"Мое новое предложение для Макгрегора – 23 доллара", – написал в Twitter Пол.

My new offer for Conor Mcgregor is $23 dollars