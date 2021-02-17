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Звезды "Барселоны" устроили перепалку во время матча с "ПСЖ"

17 февраля, 08:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанец Пике и француз Гризманн были недовольны друг другом и ходом игры

Во вторник вечером прошли первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них "ПСЖ" разгромил "Барселону" на "Камп Ноу", трижды забив во втором тайме. При этом в стане каталонцев настроение было не просто плохим, но и нервным.

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В одном из моментов защитник Жерар Пике и форвард Антуан Гризманн устроили ссору. 34-летний испанец стал предъявлять претензии французу. Тот сначала пытался успокоить каталонского ветерана, но затем и сам в долгу не остался. Специалисты по губам прочитали диалог, который частично можно было и слышать.

- Мы слишком расслаблены, черт возьми! Давай соберись.

- Тише, успокойся, хватит кричать.

- Меня это бесит!

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- Скажи это своей матери.

- Нет, ты бесишь свою мать.

Несмотря на катастрофический итог первого матча плей-офф, Гризманн заявил, что его команда собирается во Франции взять реванш: "Мы едем не просто погулять по Парижу". Ответная игра пройдет 10 марта.

В то же время Мбаппе – первый после Шевы в матчах в Барселоне сделал хет-трик.

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Смотрите обзор встречи "Барселона" – "ПСЖ":

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