Зірки "Барселони" влаштували перепалку під час матчу з "ПСЖ"

Іспанець Піке і француз Грізманн були незадоволені один одним і ходом гри

У вівторок ввечері пройшли перші два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них "ПСЖ" розгромив "Барселону" на "Камп Ноу", тричі забивши у другому таймі. При цьому в стані каталонців настрій був не просто поганим, але і нервовим.

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В одному з моментів захисник Жерар Піке і форвард Антуан Грізманн влаштували сварку. 34-річний іспанець став пред'являти претензії французу. Той спочатку намагався заспокоїти каталонського ветерана, але потім і сам в боргу не залишився. Фахівці по губах прочитали діалог, який частково можна було і чути.

- Ми занадто розслаблені, чорт забирай! Давай зберися.

- Тихіше, заспокойся, досить кричати.

- Мене це бісить!

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- Скажи це своїй матері.

- Ні, ти бісиш свою матір.

Незважаючи на катастрофічний результат першого матчу плей-оф, Грізманн заявив, що його команда збирається у Франції взяти реванш: "Ми їдемо не просто погуляти Парижем". Гра у відповідь пройде 10 березня.

В той же час Мбаппе – перший після Шеви в матчах в Барселоні зробив хет-трик.

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Дивіться огляд зустрічі "Барселона" – "ПСЖ":

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