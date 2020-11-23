Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против Месси

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко на предматчевой пресс-конференции расстроился, что на матч Лиги чемпионов в Киев "Барселона" приедет не самым сильным составом. Поединок 4-го тура состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский". Ранее тренер "Барселоны" объяснил, почему Месси не сыграет с "Динамо".

"По поводу Месси и остальных травмированных игроков – честно, расстроен. В Барселоне я не играл, поэтому хотелось сыграть против такого футболиста, как Месси. У нас была распечатка, матч против "Ингульца" был одним из лучших по спринтам, беговой работе. Поэтому не могу сказать, что что-то потерял после ковида. Я много пропустил – 18 дней. Но сейчас полностью восстановился", – сказал Миколенко.

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Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы сообщали, что перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защиту. Помимо Пике, которому грозит пять месяцев вне игры, у каталонцев "сломался" и Роберто.

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