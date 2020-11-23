Луческу объяснил, чем опасна "Барселона" без Месси и сможет ли сыграть Сидорчук

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился своими планами на матч против "Барселоны" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский". Ранее тренер "Барселоны" объяснил, почему Месси не сыграет с "Динамо".

"Мы хотим побеждать завтра. Будет игра двух команд со своей философией, ресурсами, игровыми идеями. Естественно, для нас очень важна победа", – отметил румынский специалист.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Луческу о победе над "Барселоной" в 2004-м

"Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал. Мы с "Шахтером" обыграли их 2:0 в Лиге чемпионов. Там была очень хорошая команда – Иньеста, Хави, Месси дебютировал. Это был очень большой толчок в развитии футбола в Украине. Это был первый шаг к покорению вершины. "Динамо" долго отсутствовало в ЛЧ. Я так же рассматриваю этот матч как толчок в развитии, прогрессе "Динамо".

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О готовности Сидорчука и Цыганкова

"Сидорчук пока не провел ни одной тренировки. Вчера получили негативный результат, а сегодня он еще медосмотр проходит. Должен только начинать тренироваться. Игроки очень тяжело отходят после коронавируса. Помимо того, что они не тренировались долгое время, они приходят очень ослабленными. Тренировочный процесс нужно строить по-другому, чтобы они вошли в форму".

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"На прошлой неделе у нас вернулось 7 человек, из которых 6 уже играли против "Ингульца". Я немного форсировал подготовку, потому что мне нужны эти игроки. Но если кто-то не сможет – я заменю другим. Сидорчук и Цыганков только вчера вечером получили негативные тесты. В лучшем случае, Витя подготовится к субботнему матчу в чемпионате, так как Сидорчук дисквалифицирован", – отметил Луческу.

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О состоянии "Барселоны"

"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси дает преимущество в плане техники, созидания, атаки. Но в то же время отсутствие Месси дает плюс "Барселоне", потому что в обороне они будут играть более качественно.

Лионель Месси в матче "Барса" – "Динамо" / Фото: Reuters

В "Барселону" попадают не случайно, игроки куплены за большие деньги. Они очень высокого уровня. Там молодые футболисты в 20-21 год уже не считаются молодежью, потому что обладают определенным опытом и мастерством".

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Ранее мы сообщали, что перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защиту.

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