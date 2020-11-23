"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-30 самых дорогих клубов Европы

Однако в рейтинге не учитывались команды из пятерки ведущих чемпионатов континента

Авторитетное издание Transfermarkt составило рейтинг 30-ти самых дорогих клубов, которые не входят в пятерку ведущих чемпионатов Европы. В этом списке оказались и две украинские команды – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Ранее мы сообщали, что "горняки" занимают 6 место в рейтинге лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке.

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Чемпион Премьер-лиги "Шахтер" занимает 11-е место в топ-30 и оценивается ресурсом в 135 миллионов евро, а киевское "Динамо" расположилось на 21 месте – 100,5 млн евро. Возглавила рейтинг португальская "Бенфика", которая оценивается в 302,7 млн евро. Также в топ-3 вошли нидерландский "Аякс" – 291,5 млн и "Порту" – 255 млн.

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Также летом "Шахтер" попал в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта футбольных соревнований. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.

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