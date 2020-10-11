Обидчик "Шахтера" получает самую высокую заплату в чемпионате Италии

Самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Италии является наставник "Интера" Антонио Конте. Специалист получает почти в пять раз больше, чем ближайший преследователь. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом ранее мы писали, что коуча "Интера" обокрали на 30 миллионов евро.

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Антонио Конте / Фото: Reuters

Издание отмечает, что итальянский наставник зарабатывает 12 млн евро в год. По этому показателю он опережает главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки почти в пять раз. Зарплата бывшего наставника донецкого "Шахтера" составляет 2,5 млн евро. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов Серии А также входит наставник Руслана Малиновского в "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини (2,2 млн евро).

Реклама Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Топ-10 зарплат тренеров Серии А

Антонио Конте ("Интер") – € 12 млн Паулу Фонсека ("Рома") – € 2,5 млн Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – € 2,2 млн Симоне Индзаги ("Лацио") – € 2 млн Стефано Пиоли ("Милан") – € 2 млн Синиша Михайлович ("Болонья") – € 2 млн Андреа Пирло ("Ювентус") – € 1,8 млн Клаудио Раньери ("Сампдория") – € 1,8 млн Дженнаро Гаттузо ("Наполи") – € 1,5 млн Эусебио Ди Франческо ("Кальяри") – € 1,5 млн

Ранее мы также рассказывали, какой тренер в мире получает самую большую зарплату. При этом трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников работают в чемпионате Англии.

Также напомним, что именно "Интер" выбил "Шахтер" из розыгрыша Лиги Европы.

Смотрите, как "Интер" Конте играет в Серии А

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