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Обидчик "Шахтера" получает самую высокую заплату в чемпионате Италии

11 октября, 13:41

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите рейтинг самых высокооплачиваемых наставников Серии А

Самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Италии является наставник "Интера" Антонио Конте. Специалист получает почти в пять раз больше, чем ближайший преследователь. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом ранее мы писали, что коуча "Интера" обокрали на 30 миллионов евро.

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Антонио Конте

Антонио Конте / Фото: Reuters

Издание отмечает, что итальянский наставник зарабатывает 12 млн евро в год. По этому показателю он опережает главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки почти в пять раз. Зарплата бывшего наставника донецкого "Шахтера" составляет 2,5 млн евро. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов Серии А также входит наставник Руслана Малиновского в "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини (2,2 млн евро).

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека
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Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Топ-10 зарплат тренеров Серии А

  1. Антонио Конте ("Интер") – € 12 млн
  2. Паулу Фонсека ("Рома") – € 2,5 млн
  3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – € 2,2 млн
  4. Симоне Индзаги ("Лацио") – € 2 млн
  5. Стефано Пиоли ("Милан") – € 2 млн
  6. Синиша Михайлович ("Болонья") – € 2 млн
  7. Андреа Пирло ("Ювентус") – € 1,8 млн
  8. Клаудио Раньери ("Сампдория") – € 1,8 млн
  9. Дженнаро Гаттузо ("Наполи") – € 1,5 млн
  10. Эусебио Ди Франческо ("Кальяри") – € 1,5 млн

Ранее мы также рассказывали, какой тренер в мире получает самую большую зарплату. При этом трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников работают в чемпионате Англии.

Также напомним, что именно "Интер" выбил "Шахтер" из розыгрыша Лиги Европы.

Смотрите, как "Интер" Конте играет в Серии А

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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рейтинг тренер зарплаты чемпионат Италии Антонио Конте Паулу Фонсека Джан Пьеро Гасперини
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