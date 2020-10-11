Обидчик "Шахтера" получает самую высокую заплату в чемпионате Италии

Самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Италии является наставник "Интера" Антонио Конте. Специалист получает почти в пять раз больше, чем ближайший преследователь. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом ранее мы писали, что коуча "Интера" обокрали на 30 миллионов евро.
Издание отмечает, что итальянский наставник зарабатывает 12 млн евро в год. По этому показателю он опережает главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки почти в пять раз. Зарплата бывшего наставника донецкого "Шахтера" составляет 2,5 млн евро. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов Серии А также входит наставник Руслана Малиновского в "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини (2,2 млн евро).
Топ-10 зарплат тренеров Серии А
- Антонио Конте ("Интер") – € 12 млн
- Паулу Фонсека ("Рома") – € 2,5 млн
- Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – € 2,2 млн
- Симоне Индзаги ("Лацио") – € 2 млн
- Стефано Пиоли ("Милан") – € 2 млн
- Синиша Михайлович ("Болонья") – € 2 млн
- Андреа Пирло ("Ювентус") – € 1,8 млн
- Клаудио Раньери ("Сампдория") – € 1,8 млн
- Дженнаро Гаттузо ("Наполи") – € 1,5 млн
- Эусебио Ди Франческо ("Кальяри") – € 1,5 млн
Ранее мы также рассказывали, какой тренер в мире получает самую большую зарплату. При этом трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников работают в чемпионате Англии.
Также напомним, что именно "Интер" выбил "Шахтер" из розыгрыша Лиги Европы.
Смотрите, как "Интер" Конте играет в Серии А
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк