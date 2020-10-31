Где играет золотая молодежь: рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года

По три вундеркинда - в чемпионатах Италии и Германии, но лидер - в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года по версии журнала Forbes. Напомним, что в 2017 году "Пари Сен-Жермен" купил игрока у "Монако" за 160 миллионов евро и не прогадал. Ранее Мбаппе вошел в пятерку лучших футболистов мира по версии Неймара.

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Сейчас стоимость 21-летнего чемпиона мира Мбаппе была оценена в 183,3 млн евро. При ее определении учитывались данные Transfermarkt, CIES и состоявшихся трансферных сделок.

Килиан Мбаппе

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Второе место занял 20-летний португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш – 104 млн евро.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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А на третьей позиции расположился немецкий полузащитник "Челси" Кай Хавертц – 98 млн евро.

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Топ-10 самых дорогих до 21 года

1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) -183,3 млн евро

2. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия) – 104 млн

3. Кай Хавертц ("Челси", Германия) – 98 млн

4. Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада) – 88,3 млн

5. Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды) – 86,8 млн

6. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – 86,8 млн

7. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия) – 68,3 млн

8. Ашраф Хакими ("Интер", Марокко) – 66,3 млн

9. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия) – 63 млн

10. Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания) – 57,7 млн

Ранее мы также сообщали, что самый дорогой футболист мира может подешеветь в четыре раза.

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