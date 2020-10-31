Где играет золотая молодежь: рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года по версии журнала Forbes. Напомним, что в 2017 году "Пари Сен-Жермен" купил игрока у "Монако" за 160 миллионов евро и не прогадал. Ранее Мбаппе вошел в пятерку лучших футболистов мира по версии Неймара.
Сейчас стоимость 21-летнего чемпиона мира Мбаппе была оценена в 183,3 млн евро. При ее определении учитывались данные Transfermarkt, CIES и состоявшихся трансферных сделок.
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Второе место занял 20-летний португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш – 104 млн евро.
А на третьей позиции расположился немецкий полузащитник "Челси" Кай Хавертц – 98 млн евро.
Топ-10 самых дорогих до 21 года
- 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) -183,3 млн евро
- 2. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия) – 104 млн
- 3. Кай Хавертц ("Челси", Германия) – 98 млн
- 4. Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада) – 88,3 млн
- 5. Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды) – 86,8 млн
- 6. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – 86,8 млн
- 7. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия) – 68,3 млн
- 8. Ашраф Хакими ("Интер", Марокко) – 66,3 млн
- 9. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия) – 63 млн
- 10. Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания) – 57,7 млн
Ранее мы также сообщали, что самый дорогой футболист мира может подешеветь в четыре раза.
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