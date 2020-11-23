Тренер "Барселоны" объяснил, почему Месси не сыграет с "Динамо" и что увезет из Киева

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман накануне завтрашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов рассказал, что опасается киевское "Динамо". Однако нидерландский специалист намерен переиграть вице-чемпиона Украины и обзавестись на НСК "Олимпийский" путевкой в плей-офф. Ранее "Барселона" огласила состав на матч с "Динамо".

"Первый матч с "Динамо" выдался сложным, несмотря на потери соперника. Мы не реализовали свои моменты на старте, а затем едва не поплатились за это. Завтра есть шанс оформить путевку в плей-офф. Нужно этим воспользоваться. "Динамо" – хороший соперник. Возможно, команда ослаблена потерями игроков, но главное – интенсивность. С таким уровнем интенсивности снова может выйти бой", – цитирует Кумана Marca.

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Куман и Месси / Фото: Reuters

Также голландский специалист объяснил отсутствие в заявке "Барселоны" капитана Лионеля Месси и полузащитника Френки де Йонга.

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"Мы решили не брать Месси, как и Френки Де Йонга, ведь турнирная ситуация в Лиге чемпионов отличная, у нас 9 очков после трех туров. Они играют очень много матчей и сейчас могут получить отдых. ФИФА и УЕФА должны переосмыслить нынешний график", – отметил Куман.

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Рональд Куман / Фото: Reuters

Тренер также отметил, что травма Пике – большая потеря для команды. Умтити много пропустил, но есть надежда, что через две недели он вернется к игре. Лангле уже готов выйти в центре, а вот Араухо пока готовится индивидуально. "Когда основные футболисты травмируются, мы даем шансы молодежи. Вроде Оскара Мингесы. Возможно, он сыграет против "Динамо", – добавил Куман.

Смотрите, как "Барселона" играла против "Динамо"

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