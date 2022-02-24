Все переносится в Манчестер: Атлетико и МЮ сыграли вничью

Английский клуб сумел уйти от поражения в гостевом поединке с Атлетико, но правило выездного гола МЮ дома не поможет

Борьба за выход в четвертьфинал продолжается / Фото: REUTERS

В среду состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов – Атлетико принимал Манчестер Юнайтед. В параллельном поединке Роман Яремчук помог Бенфике избежать поражения от Аякса.

Встреча Атлетико и МЮ прошла в испанской столице и завершилась ничьей со счетом – 1:1.

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Хозяева поля забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте Жоау Феликс вывел Атлетико вперед.

Но британцы сумели уйти от поражения под конец матча. Героем стал 19-летний шведский форвард Энтони Эланга.

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Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1.

Голы: Феликс (7) – Эланга (80).

Ответная встреча Манчестер Юнайтед – Атлетико состоится 15 марта на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

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Напомним, в сезоне 2021/22 изменились правила двухматчевых противостояний: при равном счете по сумме двух игр после ответной назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

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