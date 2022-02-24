Все переноситься у Манчестер: Атлетіко та МЮ зіграли внічию

Англійський клуб зумів уникнути поразки в гостьовому поєдинку з Атлетіко, але правило виїзного голу МЮ вдома не допоможе

Боротьба за вихід в чветьфінал продовжується / Фото: REUTERS

У середу відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Атлетіко приймав Манчестер Юнайтед. У паралельному поєдинку Роман Яремчук допоміг Бенфіці уникнути поразки від Аякса.

Зустріч Атлетіко та МЮ пройшла в іспанській столиці та завершилася нічиєю з рахунком – 1:1.

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Хазяї поля забили швидкий гол. Вже на 7 хвилині Жоау Фелікс вивів Атлетіко вперед.

Але британці зуміли уникнути поразки під кінець матчу. Героєм став 19-річний шведський форвард Ентоні Еланга.

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Атлетіко – Манчестер Юнайтед – 1:1.

Голи: Фелікс (7) – Еланга (80).

Матч-відповідь Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться 15 березня на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері.

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Нагадаємо, у сезоні 2021/22 змінилися правила двоматчевих протистоянь: за рівного рахунку за сумою двох ігор призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

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