Украинец признан лучшим игроком своей команды в матче Лиги чемпионов

Утешением Малиновскому после поражения от "Реала" стала высшая оценка за игру от аналитиков

Украинский полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов в Мадриде, в котором, правда, его клуб уступил "Реалу" 1:3 (1:4 по сумме двух встреч) и выбыл из ЛЧ.

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Самый дорогой украинский легионер, которого Transfermarkt оценивает в 21 млн евро, получил от аналитиков SofaScore за игру с "Реалом" оценку 7,4 – высший балл в составе бергамасков, такой же у автора единственного гола гостей Луиса Муриэля.

Руслан Малиновский в матче "Реал" – "Аталанта" / Фото: Reuters

Руслан отыграл во вторник вечером весь матч на стадионе "Альфредо ди Стефано". Малиновский отдал 35 точных передач (81%), сделал 2 ключевых паса, нанес 2 удара мимо ворот, совершил 3 обводки, выиграл 4 из 12 единоборств, совершил 1 перехват и при этом 18 раз терял мяч.

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После вылета Малиновского (его одноклубник Коваленко не был заявлен на ЛЧ в составе "Аталанты), в Лиге чемпионов остаются двое украинцев – Александр Зинченко, с "Манчестер Сити" накануне обыгравший "Боруссию" из Менхенгладбаха 2:0, и запасной вратарь "Реала" Андрей Лунин.

Обзор матча "Реал" – "Аталанта" (3:1)

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