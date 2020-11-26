Поражение "Шахтера" в день смерти Марадоны. Наш репортаж из Менхенгладбаха

Злосчастный 2020-й!.. Великие уходят один за другим. Теперь – Марадона. В этот вечер наш нелепый коронавирусный футбол на промозглых пустых стадионах, голы, очки, победы и поражения, паскудный приговор не пожелавшей вникнуть в суть комиссии УЕФА – все ушло на второй план.

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А перед глазами цветные картинки из далекого детства. Палящее с телеэкрана яркое мексиканское солнце. И творящий чудеса Диего. "Рука Бога" и "Гол века" (помните? – в ворота англичан). Финал Аргентина – Германия. Кубок мира в руках сияющего Марадоны.

Сегодня великий грешник ушел в мир иной, и мы осиротели. Осиротел футбол...

"Боруссия" – "Шахтер" – 4:0

Мои давнишние впечатления о домашней арене гладбахцев датировались сентябрем 2008-го – в памяти запечатлелся стадион в чистом поле и... пасущееся неподалеку стадо коров. Нужно сказать, за 12 лет "Боруссия-Парк" преобразился – в прямом смысле слова.

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Вокруг когда-то построенного на окраине спортсооружения (львовяне – внимание!) вырос целый деловой микрорайон, с офисами солидных фирм, отелями, торговыми центрами и транспортными развязками. А стадион остался центром, жемчужиной, подсвеченной приятной зеленью прожекторов. Пришлось обойти арену по периметру – впечатлили гигантские портреты легенд клуба: Берти Фогтс, Гюнтер Нетцер, Штефан Эффенберг.

Поражающий палитрой ассортимента фан-шоп "Боруссии", лигачемпионовский уголок: к встрече с "Шахтером" мерчандайзинг гладбахцев подготовился солидно: матчевый шарф, матчевая чашка, матчевый пивной бокал, матчевый значок...

Я как раз рассматривал сувениры, когда тревожная вибрация Telegram доставила ужасную новость, как всегда застигнув врасплох...

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"Шахтер" и "Боруссия" начали с минуты молчания, в память о Легенде.

А потом был футбол. Игра, очки, голы. Но игра – не игра. Голы – не в те ворота. И футбол – не футбол. Опустошение. Странный вечер. Странный год. Странное время. Что день грядущий нам готовит?..

Видео голов матча "Боруссия" – "Шахтер" – 4:0

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Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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