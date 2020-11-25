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"Боруссия" – "Шахтер": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

25 ноября, 22:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Украины снова был разбит в немецком Менхенгладбахе

Донецкий "Шахтер" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче открыл Ларс Штиндль, реализовав пенальти. Еще до перерыва отличились Нико Эльведи и Брель Эмболо, а во втором тайме гол на свой счет записал еще и Оскар Вендт.

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"Боруссия" М – "Шахтер" – 4:0
Голы: Штиндль (17, пен), Эльведи (34), Эмболо (45),Вендт (77)

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.

Предупреждения: Степаненко (45), Лазаро (48), Лайнер (90).

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"Боруссия" набрала восемь очков и возглавляет турнирную таблицу группы B. "Шахтер" имеет четыре балла и располагается на второй строчке, однако по итогам тура опустится на третью строчку, независимо от исхода встречи "Интер" – "Реал".

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
4
1
1
2
3
12
-9
4
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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