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"Шахтер" сдал тесты на коронавирус перед "Боруссией": Коваленко уже здоров

23 ноября, 21:00

Елена Павлова Елена Павлова

Однако Тайсон все еще работает по индивидуальной программе

Донецкий "Шахтер" сдал тесты на коронавирус перед вылетом на матч Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Встреча состоится в среду, 25 ноября, в Германии. Ранее мы сообщали, что "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-30 самых дорогих клубов Европы.

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Сегодня "горняки" прошли обязательное тестирование на COVID-19 перед поединком четвертого тура. В том числе и полузащитник Виктор Коваленко, находившийся на самоизоляции после возвращения из сборной. Все результаты футболистов оказались отрицательные.

Виктор Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Теперь 24 ноября Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь которые уже прошли медобследование, присоединятся к тренировкам в общей группе. Однако по отдельной программе все еще работает Тайсон, который пропускал в субботу матч "Шахтера" с "Александрией" (1:1). Еще восстанавливаются после повреждений Давид Хочолава и Дентиньо.

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Тренировка "Шахтера"

Тренировка "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы сообщали, что перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов "Боруссия" упустила победу в Германии. Она открыла счет в поединке с "Аугсбургом" уже на пятой минуте – 23-летний Флориан Нойхауз отличился первым голом в сезоне. Но затем пропустила на 88-й.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Александрией"

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