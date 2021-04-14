Покушение на Зидана! В тренера Реала бросили бутылкой

По дороге на стадион английские фанаты бросили бутылку в автобус Реала, она разбила окно, возле которого сидел главный тренер клуба Зинедин Зидан

На "Энфилд Роуд" стартовал четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль принимает Реал. Напомним расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

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По дороге на стадион испанский клуб попал в передрягу. Один из фанатов английской команды бросил бутылку в автобус Реала. Бутылка разбила окно, возле которого сидел главный тренер гостей Зинедин Зидан. К счастью, никто не пострадал.

Real Madrids bus will fit in well now. Another boarded up window in Liverpool. pic.twitter.com/5EG8OA78D8 — Sav84 (@jonmikesav8) April 14, 2021

Ранее мы писали, что Реал в Англии разместился в гостинице с красноречивым названием "Титаник". Именно в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года знаменитый корабль утонул. К слову, читайте нашу удивительную историю: Выжил на "Титанике" и выиграл Олимпиаду – невероятная судьба потомка Бенджамина Франклина.

Напомним, что Реал выиграл первый матч дома – 3:1

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