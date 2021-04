Покушение на Зидана! В тренера Реала бросили бутылкой

На "Энфилд Роуд" стартовал четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль принимает Реал. Напомним расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

По дороге на стадион испанский клуб попал в передрягу. Один из фанатов английской команды бросил бутылку в автобус Реала. Бутылка разбила окно, возле которого сидел главный тренер гостей Зинедин Зидан. К счастью, никто не пострадал.

Real Madrids bus will fit in well now. Another boarded up window in Liverpool. pic.twitter.com/5EG8OA78D8