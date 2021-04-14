Замах на Зідана! У тренера Реала кинули пляшкою

По дорозі на стадіон англійські фанати кинули пляшку в автобус Реала, вона розбила вікно, біля якого сидів головний тренер клубу Зінедін Зідан

На "Енфілд Роуд" стартував чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль приймає Реал. Нагадаємо розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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По дорозі на стадіон іспанський клуб потрапив у халепу. Один із фанатів англійської команди кинув пляшку в автобус Реала. Пляшка розбила вікно, біля якого сидів головний тренер гостей Зінедін Зідан. На щастя, ніхто не постраждав.

Real Madrids bus will fit in well now. Another boarded up window in Liverpool. pic.twitter.com/5EG8OA78D8 - Sav84 (@ jonmikesav8) April 14, 2021

Раніше ми писали, що Реал в Англії розмістився в готелі з промовистою назвою "Титанік". Саме в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року знаменитий корабель потонув. До слова, читайте нашу дивовижну історію: Вижив на "Титаніку" і виграв Олімпіаду – неймовірна доля нащадка Бенджаміна Франкліна.

Нагадаємо, що Реал виграв перший матч вдома – 3:1

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