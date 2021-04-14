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Замах на Зідана! У тренера Реала кинули пляшкою

14 квітня, 22:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

По дорозі на стадіон англійські фанати кинули пляшку в автобус Реала, вона розбила вікно, біля якого сидів головний тренер клубу Зінедін Зідан

На "Енфілд Роуд" стартував чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль приймає Реал. Нагадаємо розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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По дорозі на стадіон іспанський клуб потрапив у халепу. Один із фанатів англійської команди кинув пляшку в автобус Реала. Пляшка розбила вікно, біля якого сидів головний тренер гостей Зінедін Зідан. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що Реал в Англії розмістився в готелі з промовистою назвою "Титанік". Саме в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року знаменитий корабель потонув. До слова, читайте нашу дивовижну історію: Вижив на "Титаніку" і виграв Олімпіаду – неймовірна доля нащадка Бенджаміна Франкліна.

Нагадаємо, що Реал виграв перший матч вдома – 3:1

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Реал Мадрид Зінедін Зідан
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