Замах на Зідана! У тренера Реала кинули пляшкою

На "Енфілд Роуд" стартував чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль приймає Реал. Нагадаємо розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

По дорозі на стадіон іспанський клуб потрапив у халепу. Один із фанатів англійської команди кинув пляшку в автобус Реала. Пляшка розбила вікно, біля якого сидів головний тренер гостей Зінедін Зідан. На щастя, ніхто не постраждав.

Real Madrids bus will fit in well now. Another boarded up window in Liverpool. pic.twitter.com/5EG8OA78D8